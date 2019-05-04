Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Rambler News Serviceвчера в 02:23
Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46
Северная Осетия направит на поддержку фермеров более 183 млн рублей
Новости Владикавказа02 мая в 07:24
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Происшествия
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Политика
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Если Украина по-прежнемуназывает Донбасс и Крым своими территориями, следует относиться к их жителям так же, как и к остальным гражданам, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 04:32
Кино
«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей
Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами
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Обновлено в 06:58
Общество
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В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Германии львы напали на работника зоопарка
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Авто
Xiaomi выпустила новый видеорегистратор с ночной съёмкой
Китайский бренд Xiaomi официально представил новую модель автомобильного видеорегистратора, особенностью которого стал новый ночной режим.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено вчера в 12:53
Единоборства
Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит карьеру
Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс сомневается, что украинец возобновит карьеру.
Обновлено в 06:32
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
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Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
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Обновлено в 04:53
Политика
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51