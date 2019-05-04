Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Футбол В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.

Происшествия В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.

Политика Медведчук призвал Украину не считать жителей Донбасса и Крыма врагами Если Украина по-прежнемуназывает Донбасс и Крым своими территориями, следует относиться к их жителям так же, как и к остальным гражданам, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Кино «Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.

Футбол Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Происшествия Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224 На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Авто Xiaomi выпустила новый видеорегистратор с ночной съёмкой Китайский бренд Xiaomi официально представил новую модель автомобильного видеорегистратора, особенностью которого стал новый ночной режим.

Политика В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Технологии В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.

Единоборства Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит карьеру Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс сомневается, что украинец возобновит карьеру.

Здоровье В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Культура Путин вручил ордена работникам культуры Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.

Происшествия Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Политика В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).