Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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На поддержку российских фермеров выделят почти 14 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 23:33

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Коммерсантъвчера в 16:48

Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Rambler News Serviceвчера в 02:23

Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

ТАССвчера в 02:57

В Северной Осетии фермерам выделят более 183 млн рублей

Регион online02 мая в 14:44

Северная Осетия направит на поддержку фермеров более 183 млн рублей

Новости Владикавказа02 мая в 07:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Политика

Медведчук призвал Украину не считать жителей Донбасса и Крыма врагами

Если Украина по-прежнемуназывает Донбасс и Крым своими территориями, следует относиться к их жителям так же, как и к остальным гражданам, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 04:32
Кино

«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей

Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 02:13
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами

Обновлено в 06:47
Футбол

Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение

Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Германии львы напали на работника зоопарка

Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224

На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Авто

Xiaomi выпустила новый видеорегистратор с ночной съёмкой

Китайский бренд Xiaomi официально представил новую модель автомобильного видеорегистратора, особенностью которого стал новый ночной режим.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии

В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина

Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено вчера в 12:53
Единоборства

Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит карьеру

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс сомневается, что украинец возобновит карьеру.
Обновлено в 06:32
Космос

Ученые нашли следы звезды, обнаруженные 2 тыс лет назад в Китае

Обновлено в 02:02
Здоровье

В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне

Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Культура

Путин вручил ордена работникам культуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 04:53
Политика

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Авто

Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic

Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
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