Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46
Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года
Версия-Саратоввчера в 04:52
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Rambler News Serviceвчера в 02:23
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Происшествия
Экипаж сгоревшего SSJ-100 назвал причину ЧП
Обновлено в 13:25
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Медведев поручил создать комиссию для расследования ЧП в Шереметьево
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для изучения обстоятельств пожара на самолете «Суперджет», а также оказать помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Шереметьево после ЧП с самолетом работает в ограниченном режиме
Аэропорт Шереметьево после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП в Шереметьеве
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате возгорания самолёта в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Двух пострадавших в Шереметьево перевезут в НИИ Склифосовского
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил слова сочувствия родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено в 14:20
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Происшествия
СМИ сообщили о нарушении пассажирами Sukhoi Superjet-100 правил эвакуации
Источник радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что людей эвакуировали за 55 секунд, хотя норматив предусматривает 90 секунд.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Кино
Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Политика
Депутату с автоматом Ионину может грозить уголовная статья
Обновлено в 09:37
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Футбол
Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча со столичным «Динамо» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:19
Футбол
РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта
Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.
Обновлено в 08:33
Футбол
Миллер назвал работу Семака «наглядным пособием» в борьбе за чемпионство
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера петербургского "Зенита".
Обновлено в 14:42
Футбол
«Челси» объявил об уходе Килиана Азара
«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.
Обновлено в 13:31
Авто
Энтузиаст создал среднемоторную модель Honda Civic
Владелец автомастерской изготовителя хот-родов Энди Барчек однажды приобрел себе Honda civic третьего поколения и, вдохновившись среднемоторным Renault 5 Turbo, создал свой проект, расположив мотор позади передних сидений и расширив кузов.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе
Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено в 13:21