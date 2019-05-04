Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Происшествия В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Происшествия Медведев поручил создать комиссию для расследования ЧП в Шереметьево Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для изучения обстоятельств пожара на самолете «Суперджет», а также оказать помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Происшествия Шереметьево после ЧП с самолетом работает в ограниченном режиме Аэропорт Шереметьево после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура "Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.

Происшествия Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП в Шереметьеве Один человек погиб и четверо получили ранения в результате возгорания самолёта в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Двух пострадавших в Шереметьево перевезут в НИИ Склифосовского Мэр Москвы Сергей Собянин выразил слова сочувствия родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.

Общество В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.

Происшествия СМИ сообщили о нарушении пассажирами Sukhoi Superjet-100 правил эвакуации Источник радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что людей эвакуировали за 55 секунд, хотя норматив предусматривает 90 секунд.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Кино Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов» Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Футбол Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча со столичным «Динамо» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.

Культура Ушла из жизни Леонора Эллинская Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.

Происшествия Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.

Футбол Миллер назвал работу Семака «наглядным пособием» в борьбе за чемпионство Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера петербургского "Зенита".

Футбол «Челси» объявил об уходе Килиана Азара «Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.

Авто Энтузиаст создал среднемоторную модель Honda Civic Владелец автомастерской изготовителя хот-родов Энди Барчек однажды приобрел себе Honda civic третьего поколения и, вдохновившись среднемоторным Renault 5 Turbo, создал свой проект, расположив мотор позади передних сидений и расширив кузов.

Футбол «Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".