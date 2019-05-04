Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Северная Осетия направит на поддержку фермеров более 183 млн рублей
Новости Владикавказа02 мая в 07:24
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
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Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Единоборства
Дэниэл Джейкобс провалил взвешивание в день боя
Напомним, что десятифунтовый лимит набора предусмотрен также правилами IBF, и в 2017 году Джейкобс перед поединком против Геннадия Головкина отказался претендовать на пояс этой организации, чтобы не проходить взвешивание в день боя (по признанию самого Джейкобса он вышел в тот день на ринг с весом около 82-84 кг).
Обновлено в 16:10
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы
Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» признан самым мощным в мире
Учтивая все характеристики крейсера, специалисты сделали вывод, что «Адмирал Нахимов» по огневой мощи превзошел схожий американский класс кораблей Ticonderoga и стал самым мощным судом в мире.
Обновлено в 14:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Интернет
В интернет-браузере Firefox отключились все расширения
Сбой корневого сертификата интернет-браузера Firefox привёл к глобальному отключению всех расширений.
Обновлено в 06:22
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Политика
На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
Обновлено в 03:25
Музыка
С Youtube-канала шоу «Голос. Дети» удалены финальные выступления Микеллы Абрамовой и итоги голосования
Обновлено в 13:58
Политика
Глава ПНС Ливии подтвердил визит правительственной делегации в Россию
Руководитель прозападного правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подтвердил планы визита в Россию из Триполи правительственной делегации.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Футбол
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая
Парад в честь победы футбольного клуба "Зенит" в чемпионате России пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая.
Обновлено в 17:04
Политика
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено в 06:50
Футбол
Защитник "Арсенала" Виктор Альварес: "Зашел губернатор, поблагодарил за победы над "Локо" и "Спартаком"
Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Обновлено в 16:06
Общество
Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики
Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.
Обновлено в 13:03
Наука
Найдены останки первых жителей Тибета
Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено 02 мая в 04:45
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп и Путин провели телефонные переговоры
В пятницу, 3 мая, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры длительностью полтора часа.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников
Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17