Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Северная Осетия направит на поддержку фермеров более 183 млн рублей
Новости Владикавказа02 мая в 07:24
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
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Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей
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