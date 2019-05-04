Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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На поддержку российских фермеров выделят почти 14 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 23:33

В Северной Осетии фермерам выделят более 183 млн рублей

Регион online02 мая в 14:44

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

ТАССвчера в 02:57

Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Rambler News Serviceвчера в 02:23

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Коммерсантъвчера в 16:48

Северная Осетия направит на поддержку фермеров более 183 млн рублей

Новости Владикавказа02 мая в 07:24
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Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Политика

Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными

Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Обновлено в 07:35
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Интернет

Глобальный сбой в браузере Firefox отключил все расширения

В компании подтвердили информацию и пообещали все исправить. Пользователи браузера Firefox сообщили о глобальном сбое всех расширений.
Обновлено вчера в 15:12
Авто

Xiaomi выпустила новый видеорегистратор с ночной съёмкой

Китайский бренд Xiaomi официально представил новую модель автомобильного видеорегистратора, особенностью которого стал новый ночной режим.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Калифорнию

Жизнь в Лос-Анджелесе Меган Маркл и принц Гарри планируют начать якобы сразу после рождения первенца, слухи о грядущих родах не утихают в британских таблоидах, однако пара продолжает отрицать эти сплетни.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах

Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.
Обновлено в 06:48
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Общество

Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР

Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Авто

3 правила безопасной езды во время сильного тумана

Обновлено вчера в 03:05
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Авто

Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап

На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.
Обновлено вчера в 11:22
Музыка

Филипп Киркоров позвал Бузову на «Евровидение-2019»

30 апреля у самого Киркорова состоялась премьера песни «Стеснение пропало». Ольга Бузова тоже не смогла пройти мимо популярного трека.
Обновлено в 03:07
Происшествия

От полученных при атаке из сектора Газа ранений скончался израильтянин

Израильтянин, получивший ранения при ракетной атаке со стороны палестинского сектора Газа, скончался в больнице города Ашкелон.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Атласы создали с помощью дендрохронологии, которая по толщине древесных колец позволяет определить климат того года, когда кольцо наросло.
Обновлено 02 мая в 15:06
Политика

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Футбол

Кокорин стал чемпионом России из СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 12:22
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