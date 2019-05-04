Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года
Версия-Саратоввчера в 04:52
Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Rambler News Serviceвчера в 02:23
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Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
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Армия и оружие
КНДР провела учения с использованием тактических управляемых ракет
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Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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Авто
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Религия
У мусульман наступил Священный месяц Рамадан
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики по случаю наступления Священного месяца Рамадан.
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Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
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Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Киевской области застрелили полицейского в кафе
Неизвестный застрелил полицейского в Киевской области, идет спецоперация, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в области.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
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Футбол
Президент «Зенита» сказал, будет ли у Кокорина медаль чемпиона РФ
Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о том, претендует ли на золотую медаль чемпиона России находящийся уже более полугода в СИЗО «Бутырка» нападающий команды Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве пяти человек
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Согласно информации со страницы Ростеха в Instagram, Челябинский тракторный завод уже в 2019 году планирует собрать бронированный трактор с установленным на нём противоминным тралом.
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Футбол
40-летний Писарро обновил рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге
Автором второго гола хозяев стал Клаудио Писарро. Это позволило ему обновить рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка
Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы
Ранее Микелла Абрамова выступала на сцене только со своей звездной матерью, но сейчас она собирается продолжать сольную карьеру.
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Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Спорт
Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии
Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу чемпиона Олимпийских игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).
Обновлено в 03:56
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05