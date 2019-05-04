Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года
Версия-Саратоввчера в 04:52
Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Rambler News Serviceвчера в 02:23
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Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
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В Госдуме обсудят инцидент с участием Ионина
Инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина будет рассмотрен комиссией Госдумы по этике, но только после того, как поступит соответствующее обращение об оценке его поведения.
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На рынках стало слишком тихо, даже страшно
По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
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«Монако» продлил безвыигрышную серию в Лиге 1, уступив «Сент-Этьену»
«Монако» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.
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Ученый-армянин из США сделал важное открытие в области медицины
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NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
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Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
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Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
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«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер
В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
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Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.
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В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
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Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
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