Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

ТАССвчера в 02:57

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Коммерсантъвчера в 16:48

Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года

Версия-Саратоввчера в 04:52

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Парламентская газетавчера в 04:08

140 федеральных миллионов для ивановских фермеров

Слухи и Фактывчера в 21:35

Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Rambler News Serviceвчера в 02:23
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

При возгорании самолета в Шереметьево погиб один человек

Обновлено в 13:03
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В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет

Самой популярной у россиян целью использования интернета стало общение в социальных сетях - для этого интернет используют 85% его опрошенных пользователей.
Обновлено в 07:39
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Общество

Как в мире проходит памятная акция «Бессмертный полк»

В преддверии 74-й годовщины Великой Победы тысячи человек в десятках городов по всему миру принимают участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Общество

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Обновлено в 11:46
Футбол

Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроил

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:50
Авто

Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке

Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:29
Хоккей

Чехия — Россия 1:2 (2-й период)

Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Политика

В Госдуме обсудят инцидент с участием Ионина

Инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина будет рассмотрен комиссией Госдумы по этике, но только после того, как поступит соответствующее обращение об оценке его поведения.
Обновлено в 10:14
Экономика

На рынках стало слишком тихо, даже страшно

По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Монако» продлил безвыигрышную серию в Лиге 1, уступив «Сент-Этьену»

«Монако» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 13:06
Наука

Ученый-армянин из США сделал важное открытие в области медицины

Обновлено 03 мая в 23:24
Космос

NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено в 08:05
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер

В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы

В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь

Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Происшествия

Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

Обновлено в 06:52
Культура

Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
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