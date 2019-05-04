Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Rambler News Serviceвчера в 02:23
Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года
Версия-Саратоввчера в 04:52
Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46
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Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
В канун Дня Победы дети побывали в кабинах боевых бомбардировщиков ЮВО
В авиационном полку Южного военного округа, дислоцированном в Волгоградской области, состоялся день открытых дверей для представителей регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» и школьников Калачевского района Волгоградской области с демонстрацией боевых бомбардировщиков Су-24М.
Обновлено в 09:30
Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Музыка
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»
По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков
Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Технологии
Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем
На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.
Обновлено в 04:36
Политика
Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Политика
Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа
Обновлено в 09:55
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров
Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Общество
ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Автодорога частично обрушилась в ХМАО
В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на заключительный матч этапа Евротура против Чехии.
Обновлено в 10:38
Общество
О приближении гроз и ветра предупредили москвичей в МЧС
Обновлено в 10:27
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
«Семак всегда был тренером, который скрывался внутри игрока». Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством
Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил сине-бело-голубых с чемпионством в РПЛ по итогам сезона-2018/19, а также отметил главного тренера команды Сергея Семака и форварда Артема Дзюбу.
Обновлено в 11:37
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08