Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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140 федеральных миллионов для ивановских фермеров

Слухи и Фактывчера в 21:35

Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Rambler News Serviceвчера в 02:23

Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года

Версия-Саратоввчера в 04:52

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Парламентская газетавчера в 04:08

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

ТАССвчера в 02:57

Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Коммерсантъвчера в 16:48
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Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

Обновлено в 08:45
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Армия и оружие

В канун Дня Победы дети побывали в кабинах боевых бомбардировщиков ЮВО

В авиационном полку Южного военного округа, дислоцированном в Волгоградской области, состоялся день открытых дверей для представителей регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» и школьников Калачевского района Волгоградской области с демонстрацией боевых бомбардировщиков Су-24М.
Обновлено в 09:30
Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Музыка

Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»

По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество

Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков

Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Футбол

Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»

Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Технологии

Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем

На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.
Обновлено в 04:36
Политика

Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными

Обновлено вчера в 18:17
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Политика

Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа

Обновлено в 09:55
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Общество

ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Автодорога частично обрушилась в ХМАО

В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:27
Происшествия

Туристов из Башкирии, вылетавших из Турции в Россию, отправили в ОАЭ

Обновлено в 02:38
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на заключительный матч этапа Евротура против Чехии.
Обновлено в 10:38
Общество

О приближении гроз и ветра предупредили москвичей в МЧС

Обновлено в 10:27
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Обновлено в 08:46
Футбол

«Семак всегда был тренером, который скрывался внутри игрока». Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил сине-бело-голубых с чемпионством в РПЛ по итогам сезона-2018/19, а также отметил главного тренера команды Сергея Семака и форварда Артема Дзюбу.
Обновлено в 11:37
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
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