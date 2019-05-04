Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Армия и оружие В канун Дня Победы дети побывали в кабинах боевых бомбардировщиков ЮВО В авиационном полку Южного военного округа, дислоцированном в Волгоградской области, состоялся день открытых дверей для представителей регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» и школьников Калачевского района Волгоградской области с демонстрацией боевых бомбардировщиков Су-24М.

Культура Участники группы Queen стали богаче британской королевы Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).

Музыка Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение» По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Общество Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.

Футбол Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит» Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".

Технологии Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.

Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

Футбол ЦСКА — Динамо 2:2 ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Общество Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.

Общество ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.

Происшествия Автодорога частично обрушилась в ХМАО В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч с Чехией Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на заключительный матч этапа Евротура против Чехии.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Футбол «Семак всегда был тренером, который скрывался внутри игрока». Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил сине-бело-голубых с чемпионством в РПЛ по итогам сезона-2018/19, а также отметил главного тренера команды Сергея Семака и форварда Артема Дзюбу.

Политика МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.