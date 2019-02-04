Экономика

Правительство выделило на развитие Крыма и Севастополя 310 млрд рублейКоммерсантъ 06:57

На государственную программу по развитию Крымского полуострова на ближайшие три года будет потрачено 310 млрд руб. сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Дмитрий Медведев
То есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой. Тем не менее, здесь также расставлены акценты, и самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены — на 2019-й и ближайшие три года — в общей сложности почти 310 миллиардов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнфо24 07:05

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Правительство РФ выделило почти 310 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя

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