Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жильяРБК 10:27
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым. Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.Российская газета07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия
Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек
Обновлено в 11:10
Политика
СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине
Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.
Обновлено в 03:50
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
У пользователей Telegram появилась возможность удалять все сообщения, когда-либо отправленные в приватных чатах.
Обновлено в 09:11
Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Общество
В вузах увеличится количество бюджетных мест
В 2019 г. в вузах увеличится количество бюджетных мест по некоторым направлениям, сообщает министерство науки и высшего образования России.
Обновлено в 05:51
Футбол
Пирло: «Ювентус» сильнее «Барселоны»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринский клуб сейчас сильнее «Барселоны».
Обновлено в 09:43
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Обновлено вчера в 23:47
Спорт
Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70 появились в базе данных TENAA
Что касается Samsung Galaxy A60, то у него экран получит диагональ 6,3 дюйма, а за автономность будет отвечать батарея на 3410 мА•ч. В данном случае размеры смартфона будут таковы: 155,2 х 73,9 х 7,9 мм.
Обновлено в 10:08
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Музыка
Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне
Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор
По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.
Обновлено в 01:45
Политика
Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 09:18