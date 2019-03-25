Правительство выделило средства на расселение аварийного жильяREGNUM вчера в 20:51

с чего всё началось

Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.

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