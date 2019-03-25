Экономика

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жильяРБК вчера в 10:27

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым. Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС вчера в 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа
, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Российская газетавчера в 07:35

Подробнее о событии

Забайкалье получит более 200 миллионов рублей из федерального бюджета на расселение граждан из аварийного жилья на 2019-2021 годы

Глас Народа03:30

Аварийному жилью выписали субсидии

Коммерсантъвчера в 16:14

Кабмин направит 431 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2019-2024 годы

ТАССвчера в 07:29

Медведев подписал постановления по расселению аварийного жилья

RT на русскомвчера в 07:31

Фонд ЖКХ получит более 106 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах

Интерфаксвчера в 08:01

Медведев определил порядок расселения аварийного жилья

URA.Ruвчера в 09:42

Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей

РИА Новостивчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:30
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Важное за сутки

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Следствие: самолёт президента Польши был взорван в России

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Политика

Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме

В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Обновлено в 04:32
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника

Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
Обновлено в 05:02
Политика

Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Общество

Рынок интернета вещей в Китае в 2018 году вырос на 72,9%

В 2018 году рынок интернета вещей в Китае вырос на 72,9%, говорится в докладе министерства промышленности и информатизации КНР.
Обновлено в 05:17
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Крылатая гвардия действует с размахом

Задействованы свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолётов военно-транспортной авиации, вертолётов армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.
Обновлено 24 марта в 17:00
Армия и оружие

Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57

Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 02:28
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Роскачество дало рекомендации по выбору такси

Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Общество

Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате

В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

В Кремле предупредили о последствиях решения Трампа по Голанам

Решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами будет иметь негативные последствия для региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное