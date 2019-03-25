Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жильяРБК вчера в 10:27

с чего всё началось

Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым. Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.

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Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

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