Экономика

Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление сельхозтехникиАргументы и Факты 10:55

Российское правительство выделило из резервного фонда три миллиарда рублей на обновление парка сельхозтехники. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление сельхозтехники

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