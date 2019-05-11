Экономика
Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление сельхозтехникиАргументы и Факты 10:55
Российское правительство выделило из резервного фонда три миллиарда рублей на обновление парка сельхозтехники. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента
Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено в 16:57
Общество
Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии
Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Футбол
Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»
Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
Политика
Уважение поможет урегулировать торговые разногласия Китая и США
10 мая в Вашингтоне закрылся 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Обновлено в 12:09
Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено в 19:15
Наука
Заразительный прием: бактерии очистят почву от разливов нефти
По степени вредного воздействия на природу разливы нефтепродуктов стоят на втором месте (на первом — радиоактивные загрязнения).
Обновлено в 17:01
Здоровье
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин
Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Политика
Отдых в Крыму стал модным среди украинцев
Обновлено в 04:47
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Общество
В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег
К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено в 08:03
Футбол
Месси сбрил бороду после поражения от «Ливерпуля». Фото
После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Происшествия
160 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Японии
Полторы сотни человек застряли в кабинках подъемника на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата, Япония.
Обновлено в 03:26
Общество
Кончай базар! Как Астрахань зачищали от рынков
Если в первой половине нулевых Большие Исады, Кировский рынок, Татар-базар, Селенские Исады служили четырьмя условными «лентами», «океями», «перекрестками» и «ашанами», а мелкие рынки вроде базарчиков на Воробьева, Татищева какими-нибудь «погребками» — то к середине нулевых даже официальная статистика показывала: отношение покупателей меняется.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено в 04:00