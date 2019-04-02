Экономика

Правительство вводит три новых налогаУпрощёнка 06:24

Власть вводит в России три новых налога. Закон подготовило Правительство. Налог № 1%: экологический Правительство вводит в стране экологический налог для организаций и ИП.
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За неналоговые платежи «уголовку» заводить не будут. Пока

ИА Клерк.Ру00:35

Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

RT на русскомвчера в 16:20

Кодекс пополнения бюджета

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Растворение в «общем котле»

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Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новости01 апреля в 22:42
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Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
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Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Кино

«Амедиатека» заперла зрителя в стеклянном кубе за «Игрой престолов»

Премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся

Обновлено вчера в 17:39
Экономика

Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии

В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено 01 апреля в 08:34
Авто

Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Происшествия

Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане, его лодка перевернулась

Российский путешественник Федор Конюхов во время очередной экспедиции попал в шторм в Южном океане.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика

Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском

Обновлено в 07:37
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года

В марте самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition, сместив прошлого лидера — обычную модель Xiaomi Mi 9. Он набрал 372 072 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 371 878.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Обновлено в 04:37
Космос

Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл завели аккаунт в Instagram

В социальной сети Instagram появились новые пользователи: принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл завели совместный аккаунт.
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Наука

Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

На линии соприкосновения погибла украинская пулеметчица «Ведьма»

Обновлено в 05:45
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