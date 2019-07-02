Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня.

с чего всё началось

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Происшествия Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.

Общество В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.

Происшествия В ЖК «Солнечный город» произошел пожар На территории строящихся корпусов жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе произошел пожар.

Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Энергетика Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.

Происшествия Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

Футбол В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Происшествия Калининградскому врачу вменили убийство новорожденного. Главное В СУ СК РФ по Калининградской области официально заявили, что «новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата», однако и. о. главного врача роддома Елена Белая препятствовала этому.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Происшествия Возле аэропорта Пулково нашли 150 боеприпасов времен ВОВ В Санкт-Петербурге возле аэропорта Пулково обнаружили 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Происшествия Власти открыли движение по трассе «Сибирь» Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.

Общество В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Игры Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".

Происшествия Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.

Путешествия Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Авто Honda раскрыла характеристики первого серийного электрокара Компания Honda раскрыла некоторые технические характеристики своего первого серийного электрокара — Honda e. Автомобиль получит электродвигатель, который установят на задней оси.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.