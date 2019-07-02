На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.

с чего всё началось

Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня.

Экономика Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".

Интернет «Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков» «Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Происшествия В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского "Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия", – говорится в сообщении следователей.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Политика ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Политика Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Театры Труппа Волковского театра просит уволить директора Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.

Армия и оружие В Крыму развернули «Панцири-С» и С-400 для проверки боевой готовности По словам Астафьева, в проверке боевой готовности задействованы соединения четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которые являются подразделениями противовоздушной обороны.

Авто В России у Toyota Hilux появилась новая топовая версия Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

Экономика Иностранцам разрешат стать 100%-ными владельцами компаний в ОАЭ Правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешили иностранцам владеть 100% местных компаний в 122 отраслях экономики.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Происшествия Из России в Грузию сбежала полковник полиции Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".

Гаджеты Samsung снова захватил лидерство на рынке смартфонов в России Южнокорейский производитель по итогам первого полугодия вернул себе прочные лидерские позиции на рынке смартфонов в РФ.