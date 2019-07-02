Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпанийВедомости вчера в 17:25
Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня.
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с чего всё началось
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.Ведомостивчера в 17:25
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