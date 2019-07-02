На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.

с чего всё началось

Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Культура Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом Жюри ежегодной премии AR House 2019 назвало лучший в мире жилой дом.

Происшествия Стал известен один из погибших при пожаре на АС-12 Telegram-канал Baza узнал первое имя одного из погибших в результате пожара на подводной лодке АС-12.

Политика Путин встретился с Шойгу после гибели моряков Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Игры Microsoft не отказалась от проекта облачной игровой консоли Anthem Anthem будет представлять собой небольшую приставку с очень низким энергопотреблением, которая будет посредником между игроком и облачным сервисом xCloud.

Гаджеты NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Политика Помпео встретился с главой МИД Казахстана Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает RT.

Финансы ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.

Транспорт ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.

ЖКХ В Пензе муниципалитеты будут отвечать за порядок возле мусорных баков Жители домов на улице Пацаева уже давно смирились с состоянием местной контейнерной площадки. Порой в баках мусора меньше, чем возле них.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Экономика Жители России стали тратить больше денег на отпуск Самым подешевевшим заграничным направлением стала Вена, где в этом году можно сэкономить на перелете 26% и заплатить за билеты в среднем 13,971 рубль.

Армия и оружие Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.

Политика Совет Европы требует у России еще €55 млн Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.