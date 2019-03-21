Энергетика
Правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктовТАСС вчера в 10:27
Правительство РФ по итогам совещания 21 марта приняло решение ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов для регулирования объемов поставок топлива на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.
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РФ ГОТОВИТ ЗАКОН О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА--КОЗАК
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