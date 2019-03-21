Энергетика

Правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктовТАСС вчера в 10:27

Правительство РФ по итогам совещания 21 марта приняло решение ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов для регулирования объемов поставок топлива на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.
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Экспортировать нефть и нефтепродукты будут по лицензии

News.ruвчера в 10:54

Экспорт нефти начнут лицензировать в России

Москва 24вчера в 10:40

Правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов

ТАССвчера в 10:27

Козак сообщил о предложении ввести лицензированипя экспорта нефти

Московский Комсомолецвчера в 10:13

Козак рассказал о влиянии лицензирования экспорта нефти на объем поставок

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Кабмин введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов

BFM.ruвчера в 10:44

РФ ГОТОВИТ ЗАКОН О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА--КОЗАК

Financial Oneвчера в 10:15
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Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Политика

Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников

Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Экономика

Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.
Обновлено в 00:00
Экономика

Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП

Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Кино

Вышел тизер полнометражного продолжения сериала «Дэдвуд»

Над продолжением "Дэдвуда" работал Дэвид Милч, которому мы обязаны оригинальным сериалом, при участии Ника Пиццолатто ("Настоящий детектив").
Обновлено в 04:27
Авто

Новое поколение Toyota GT86 будет разработано совместно с Subaru

В рамках своего интервью Харрисон намекнул, что новое поколение модели будет разработано совместными усилиями специалистов Toyota и Subaru.
Обновлено в 05:25
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Происшествия

Путин не поедет в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года.
Обновлено в 06:19
Спорт

Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг

Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено в 06:15
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Происшествия

В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом

На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Футбол

Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном

Футболист сборной России Далер Кузяев не сыграет в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщается в микроблоге российской сборной в Twitter.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Хоккей

СКА и ЦСКА встретятся в финале Западной конференции КХЛ

Обновлено в 05:18
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Культура

Джон Траволта выразил восхищение русской культурой

Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Минобороны России сообщило о массовой гибели людей в сирийском Рукбане

Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений

Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений Телеведущую задели слова одной из участниц "Дома-2".
Обновлено в 02:39
Здоровье

Госдума изменит регламент постановки диагноза «наркомания»

Авторы обратили внимание на то, что положения законопроекта не затрагивают вопросы постановки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского освидетельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Microsoft прекратил поддерживать Windows 7

Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.
Обновлено в 04:09
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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