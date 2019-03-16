Правительство внесло в Госдуму законопроект о крабовых аукционахВедомости 05:42

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о крабовых аукционах, копия документа размещена на сайте кабинета министров. Документ предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о крабовых аукционах

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