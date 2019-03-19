Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о крабовых аукционахВедомости вчера в 05:42
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о крабовых аукционах, копия документа размещена на сайте кабинета министров. Документ предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов.
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Политика
Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США
Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта
Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
В 2020 году атомная подлодка «Казань» впервые выстрелит «Цирконом»
Российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 М "Казань" впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон" в 2020 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
«Ювентус» начал работать над трансфером нападающего «Айнтрахта»
По информации итальянских СМИ, "бьянконери" уже начали работать над трансфером 24-летнего футболиста, который оценивается как минимум в 40 млн евро.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено 18 марта в 06:23
Армия и оружие
В Совфеде назвали ошибочной информацию о размещении Ту-22М3 в Крыму
Обновлено 18 марта в 16:51
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в японской Сайтаме
Японская Сайтама на ближайшие пять дней станет центром фигурного катания - здесь стартует чемпионат мира.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
В Китае запустили продажи рестайлингового Sportage, известного на рынке под именем KIA KX5.
Обновлено вчера в 23:50
Культура
Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»
В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиян
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Космос
В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит.
Обновлено 18 марта в 16:30
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Здоровье
В Забайкалье запретили платно определять пол будущего ребенка
Министерство здравоохранения РФ запретило медицинским организациям Забайкальского края требовать с беременных женщин деньги за определение пола будущего ребенка.
Обновлено вчера в 22:27
Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено вчера в 18:41
Транспорт
Терминалы для бесконтактной оплаты проезда установили на всех станциях московского метро
Терминалы для бесконтактной оплаты проезда установили на всех станциях Московского метрополитена, сообщает официальный сайт мэра столицы.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Кино
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 10:56