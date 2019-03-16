Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о крабовых аукционахВедомости 05:42
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о крабовых аукционах, копия документа размещена на сайте кабинета министров. Документ предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов.
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В обход рыбаков и здравого смысла: Правительство РФ одобрило законопроект об аукционах на краба
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