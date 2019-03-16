Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект закона о крабовых аукционахТАСС 06:22

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает распределение через аукцион части квоты на добычу (вылова) краба. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.
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В Госдуму внесли законопроект о крабовых аукционах

РИА Новости12:50

Правительство внесло в Госдуму проект закона о крабовых аукционах

ТАСС06:22

В обход рыбаков и здравого смысла: Правительство РФ одобрило законопроект об аукционах на краба

Бизнес-класс Архангельск16 марта в 07:31

Патрушев назвал возможную дату принятия закона о крабовых аукционах

Российская газета03:43

Правительство внесло в Госдуму законопроект о крабовых аукционах

Коммерсантъ06:03

Передел рынка: правительство РФ одобрило аукционы по крабовым квотам

Весьма15 марта в 22:06

Передел: правительство предпочло дальневосточным рыбакам московских олигархов

Deita.ru15 марта в 20:15
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Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Футбол

«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу

Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме

Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес

Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020

Портал Squawka в своем твиттере опубликовал мяч, которым будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников

Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика

В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников

Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Кино

Вышел трейлер «Истории игрушек 4»

Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Собчак привела сына на репетицию к Виторгану

Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Футбол

Итудис: «ЦСКА ожидает тяжелое соперничество с „Эфесом“»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его команду ждет трудное соперничество в выездном матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против турецкого клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:56
Политика

Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле

По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.
Обновлено в 13:02
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
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