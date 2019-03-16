Правительство внесло в Госдуму проект закона о крабовых аукционахТАСС 06:22

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает распределение через аукцион части квоты на добычу (вылова) краба. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

Правительство внесло в Госдуму проект закона о крабовых аукционах

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