Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект закона о крабовых аукционахТАСС 06:22
Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает распределение через аукцион части квоты на добычу (вылова) краба. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
В обход рыбаков и здравого смысла: Правительство РФ одобрило законопроект об аукционах на краба
Бизнес-класс Архангельск16 марта в 07:31
Передел: правительство предпочло дальневосточным рыбакам московских олигархов
Deita.ru15 марта в 20:15
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка
Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу
Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме
Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020
Портал Squawka в своем твиттере опубликовал мяч, которым будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Кино
Вышел трейлер «Истории игрушек 4»
Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Футбол
Итудис: «ЦСКА ожидает тяжелое соперничество с „Эфесом“»
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его команду ждет трудное соперничество в выездном матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против турецкого клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:56
Политика
Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле
По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04