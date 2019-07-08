Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на виноРИА Новости 15:56

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. Ожидается, что предложенные меры принесут в бюджет около 22 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

В России подорожает вино

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
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