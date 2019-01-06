Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, правительство собирается внедрить систему прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.

с чего всё началось

Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак и станет поводом для внеплановых проверок.

Пилотный проект системы, контролирующей качество бензина по пути от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до бензобака, планируется осуществить в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа России.

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