Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБРБК вчера в 14:30
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель. Это следует из протокола по итогам совещания у двух вице-премьеров, которое состоялось 8 апреля.
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В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
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Renault начал продажи обновленного Kaptur в России
Компания Renault запустила продажи российского рынка обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 12:09
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Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
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Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
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В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
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Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в 1 млрд рублей
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Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
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Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
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Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
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Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
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Прокуратура Китая задержала бывшего главу Интерпола
Верховная прокуратура КНР решила задержать бывшего главу Интерпола Мэн Хуньвэя, подозреваемого в получении взяток, говорится на сайте прокуратуры.
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Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
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Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
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