Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникамКоммерсантъ 06:26

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
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Нефтяники получат из ФНБ 400-450 млрд рублей за удержание цен на топливо

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