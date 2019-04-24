Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникамКоммерсантъ 06:26
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
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Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
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Политика
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Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
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Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
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Обновлено в 05:17
Политика
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Обновлено вчера в 09:00
Музыка
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Политика
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Хоккей
Россияне проиграли Швеции на ЮЧМ, Канада обыграла Чехию
В последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Россия встречалась с хозяевами турнира сборной Швецией.
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Происшествия
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Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Москва призывает НАТО прекратить военную активность у границ РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Российская Федерация негативно относится к усилению активности Североатлантического Альянса в Черноморском регионе и внимательно следит за военным планированием НАТО.
Обновлено в 06:14
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Религия
Готовимся к пасхе. Народные традиции
Недаром следующий день называется Чистым четвергом. В Великий четверг хозяйки готовят пасхальные яйца и творожную пасху.
Обновлено вчера в 05:49
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Общество
Бастрыкин объяснил создание «мема» с лупой и ноутбуком
Глава Следственного комитета ( СК) России Александр Бастрыкин объяснил, почему рассматривал экран ноутбука через лупу.
Обновлено в 06:29
Общество
Ливневые дожди надвигаются на Москву
Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин станет отцом в третий раз
По слухам, счастливая мама ждет девочку. Для пары этот ребенок станет вторым: у Вадима уже есть наследница от первого брака.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку
Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
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Названы пять симптомов грядущего инсульта
Названы пять основных симптомов, сигнализирующих о возможном инсульте.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Экономика
Россияне стали массово отказываться от дач
В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12