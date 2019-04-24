Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБРБК вчера в 14:30

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель. Это следует из протокола по итогам совещания у двух вице-премьеров, которое состоялось 8 апреля.

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

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