Энергетика

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в РоссииLenta.ru 07:32

Правительство определило параметры корректировки демпфирующего механизма, а также источники компенсации выпадающих из-за этого доходов бюджета. Об этом сообщили в Минфине, пишет ТАСС. Компенсации нефтяникам в 2019 году из Фонда национального благосостояния составят 400-450 миллиардов рублей.
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Из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин

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Lenta.ru07:32
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Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.
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