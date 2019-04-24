Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в РоссииLenta.ru 07:32
Правительство определило параметры корректировки демпфирующего механизма, а также источники компенсации выпадающих из-за этого доходов бюджета. Об этом сообщили в Минфине, пишет ТАСС. Компенсации нефтяникам в 2019 году из Фонда национального благосостояния составят 400-450 миллиардов рублей.
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