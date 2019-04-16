Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублейТАСС 03:06

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
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РЖД захлебывается в деньгах налогоплательщиков

Метагазета06:33

Уставной капитал РЖД увеличен в рамках проектов скоростного движения

Вести.Финанс03:57

Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД на 7,02 миллиарда рублей

Областная газета04:00

Кабмин РФ внес в уставный капитал РЖД 7,02 млрд руб

ПРАЙМ03:37

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей

ТАСС03:06

Правительство пополнило уставный капитал РЖД на 7,02 миллиарда рублей, обосновав необходимостью «повышения уровня экономической связанности территорий»

Интересант03:47

Уставной капитал РЖД вырос ещё на 7 млрд рублей

Экономика и жизнь03:19
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Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Электрик «Кофемании» рассказал, как чинил разбитый об Пака стул

Обновлено в 06:20
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой

Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Космос

Метеориты выбили из Луны по 200 тонн воды в год

Мелкие метеориты, которые постоянно бомбардируют поверхность Луны, «выбивают» из лунных пород в окололунное пространство около 200 тонн воды в год, выяснили авторы статьи, опубликованной в Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Савченко готовится к возвращению в Раду

Надежда Савченко в скором времени намерена вернуться к своей деятельности в качестве депутата Верховной рады Украины.
Обновлено в 04:06
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Происшествия

Обморок у водителя стал причиной ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Причиной ДТП с рейсовым автобусом на востоке Москвы стала потеря сознания у водителя.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Общество

Алексея Текслера возмутил недостроенный ФОК в Копейске

Обновлено в 04:11
Футбол

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура

Обновлено в 02:45
Происшествия

Появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Обновлено в 03:07
Наука

Томским учёным удалось ускорить процесс восстановления ткани

Обновлено вчера в 06:59
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Обновлено в 05:42
Авто

Volkswagen Touareg получил новую комплектацию в России

Обновлено в 06:07
Политика

Госдума приняла закон об устойчивом Рунете

Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Авто

Фирма Mini освежила универсал Clubman

Второе плановое обновление универсала Mini Clubman, отличилось лишь декором, техническая часть осталась нетронутой.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Авто

Lexus представил первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
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