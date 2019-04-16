Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублейТАСС 03:06
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
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Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой
Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Космос
Метеориты выбили из Луны по 200 тонн воды в год
Мелкие метеориты, которые постоянно бомбардируют поверхность Луны, «выбивают» из лунных пород в окололунное пространство около 200 тонн воды в год, выяснили авторы статьи, опубликованной в Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Савченко готовится к возвращению в Раду
Надежда Савченко в скором времени намерена вернуться к своей деятельности в качестве депутата Верховной рады Украины.
Обновлено в 04:06
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Происшествия
Обморок у водителя стал причиной ДТП с рейсовым автобусом в Москве
Причиной ДТП с рейсовым автобусом на востоке Москвы стала потеря сознания у водителя.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Общество
Алексея Текслера возмутил недостроенный ФОК в Копейске
Обновлено в 04:11
Футбол
Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура
Обновлено в 02:45
Наука
Томским учёным удалось ускорить процесс восстановления ткани
Обновлено вчера в 06:59
Авто
Volkswagen Touareg получил новую комплектацию в России
Обновлено в 06:07
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Авто
Фирма Mini освежила универсал Clubman
Второе плановое обновление универсала Mini Clubman, отличилось лишь декором, техническая часть осталась нетронутой.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38