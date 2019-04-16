Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублейТАСС 03:06

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
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Уставный капитал РЖД увеличен на 7 млрд рублей

Нижний сейчас04:31

Кабмин РФ внес в уставный капитал РЖД 7,02 млрд руб

ПРАЙМ03:37

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей

ТАСС03:06

Правительство пополнило уставный капитал РЖД на 7,02 миллиарда рублей, обосновав необходимостью «повышения уровня экономической связанности территорий»

Интересант03:47

Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД на 7,02 миллиарда рублей

Областная газета04:00

Уставной капитал РЖД увеличен в рамках проектов скоростного движения

Вести.Финанс03:57

Уставной капитал РЖД вырос ещё на 7 млрд рублей

Экономика и жизнь03:19
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Транспорт

Скорость движения поездов на Сокольнической линии метро ограничили

На восточном участке Сокольнической линии (1) ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену.
Обновлено в 05:15
Энергетика

В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет

Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Общество

Госдума ужесточила госзакупки для организации отдыха детей

Закон допускает госзакупки услуг для организации отдыха и оздоровления детей лишь на конкурсах с ограниченным участием, в том числе в электронной форме, а также путем проведения запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Обновлено в 03:55
Технологии

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия

За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы

По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове

Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Здоровье

Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут

«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Общество

Мошенники пытаются нажиться, прикрываясь «Единой картой петербуржца»

В Северной столице мошенники пытаются завладеть деньгами и личными данными горожан под предлогом оформления «Единой карты петербуржца».
Обновлено в 04:04
Происшествия

Французский миллиардер дал 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Политика

NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика

Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Обновлено в 03:48
Единоборства

Нурмагомедов не рассматривает других соперников, кроме Порье

Российский боец не рассматривает других соперников, кроме американца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова.
Обновлено в 04:34
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
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