Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублейТАСС 03:06
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
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Транспорт
Скорость движения поездов на Сокольнической линии метро ограничили
На восточном участке Сокольнической линии (1) ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену.
Обновлено в 05:15
Энергетика
В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет
Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Общество
Госдума ужесточила госзакупки для организации отдыха детей
Закон допускает госзакупки услуг для организации отдыха и оздоровления детей лишь на конкурсах с ограниченным участием, в том числе в электронной форме, а также путем проведения запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Обновлено в 03:55
Технологии
Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей
Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы
Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове
Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Мошенники пытаются нажиться, прикрываясь «Единой картой петербуржца»
В Северной столице мошенники пытаются завладеть деньгами и личными данными горожан под предлогом оформления «Единой карты петербуржца».
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Обновлено в 03:48
Единоборства
Нурмагомедов не рассматривает других соперников, кроме Порье
Российский боец не рассматривает других соперников, кроме американца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова.
Обновлено в 04:34
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27