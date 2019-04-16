Экономика

Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейскимАргументы и Факты 05:21

В соответствии с документом, с 1 января текущего года увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военных, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии.
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Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейским

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