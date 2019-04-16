Экономика
Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейскимАргументы и Факты 05:21
В соответствии с документом, с 1 января текущего года увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военных, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов
Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
Обновлено в 02:04
Политика
СБУ заподозрила Россию в финансировании кампании Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о том, что избирательная компания кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского "финансируется" Россией и жителями самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
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Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено
Замминистра назвал абсурдным решение НАТО разорвать все контакты по военной линии с Россией, поскольку от отношений и взаимодействия России и альянса зависит безопасность Европы.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
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В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков
Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Религия
В РПЦ назвали пожар в Нотр-Дам-де-Пари трагедией для христиан
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Пожар в парижском соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21
Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Британским детям запретят ставить лайки в соцсетях
В качестве одной из мер предлагается ликвидировать «лайки» для детей и подростков, к примеру, в Instagram и Facebook.
Обновлено в 06:13
Общество
Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Общество
Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт
Обновлено в 05:53
Общество
ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой
Обновлено вчера в 04:56
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой
Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Политика
Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда
Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35