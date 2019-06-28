Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животныхТАСС 01:24
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета. Документы опубликованы в пятницу на сайте правительства.
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Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
«Невидимый» для самолетов радар создали в России
Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Экономика
Нацбанк Грузии назвал ущерб от потери российских туристов
Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до $200-300 млн.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Общество
В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море
В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Назван самый популярный у иностранцев регион России
Согласно исследованию, проведенному картографическим сервисом Maps.me, самыми популярными у иностранных туристов регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Общество
Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян
Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Экономика
Банку прописали аптеку
Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено вчера в 18:07
Интернет
«Яндекс» был взломан спецслужбами Запада и заражен шпионским кодом
В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
ПИК построит жилье на бывшей территории майонезного завода в Москве
Группа компаний ПИК, подконтрольная миллиардеру Сергею Гордееву, займется застройкой территории Московского жирового комбината на 1-м Грайвороновском проезде, вл. 3, в районе Текстильщики.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики
Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 22:49