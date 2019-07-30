Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собакРИА Новости 00:51
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить281
с чего всё началось
В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.RT на русском01:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Общество
Российские магазины начнут продавать товары с AliExpress
Ранее AliExpress начал сотрудничать с российским ретейлером X5 Retail Group для доставки товаров в супермаркеты сети («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
Обновлено вчера в 02:26
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Агент Галустяна опроверг информацию о разводе юмориста
Агент известного российского шоумена и юмориста Михаила Галустяна заявил, что сведения, которые появились ранее в СМИ относительно развода бывшего резидента шоу Comedy Club, являются недостоверными.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Бывший челябинский вице-губернатор после аварии попал в больницу
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.
Обновлено в 01:59
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Политика
Крупнейшим спонсором Текслера оказался фонд «Единой России»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, участвующий в выборах как самовыдвиженец, получил крупную спонсорскую помощь от фонда, связанного с «Единой Россией».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
RT объявил победителей международной премии для военкоров
Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.
Обновлено в 03:07
Политика
Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт
Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству
По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.
Обновлено в 03:10
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке масштабной военной операции против Украины
Россия готовит масштабную военную операцию против Украины.
Обновлено в 03:34
Общество
В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения, доставят сигареты, просьбу людей исполнили спонсоры, рассказала журналистам на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.
Обновлено в 02:32
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае: спасатели усилили группировку сил
В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:34
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
В Англии начнут по-новому удалять футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Происшествия
На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током
"По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:41
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09