с чего всё началось

Происшествия Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество Российские магазины начнут продавать товары с AliExpress Ранее AliExpress начал сотрудничать с российским ретейлером X5 Retail Group для доставки товаров в супермаркеты сети («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Экономика Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1% Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.

Шоу-бизнес Агент Галустяна опроверг информацию о разводе юмориста Агент известного российского шоумена и юмориста Михаила Галустяна заявил, что сведения, которые появились ранее в СМИ относительно развода бывшего резидента шоу Comedy Club, являются недостоверными.

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.

Политика Крупнейшим спонсором Текслера оказался фонд «Единой России» Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, участвующий в выборах как самовыдвиженец, получил крупную спонсорскую помощь от фонда, связанного с «Единой Россией».

Армия и оружие RT объявил победителей международной премии для военкоров Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.

Политика Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.

Экономика Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.

Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Общество В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения, доставят сигареты, просьбу людей исполнили спонсоры, рассказала журналистам на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

Политика В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае: спасатели усилили группировку сил В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.

Общество Иркутский паводок может убить экосистему Байкала Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Футбол В Англии начнут по-новому удалять футболистов Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.

Экономика Банки стали прощать долги россиянам Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.

Происшествия На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током "По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.