Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собакРИА Новости 00:51

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
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 вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.
RT на русском01:16

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