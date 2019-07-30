Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собакРИА Новости 00:51
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 12:49
Авто
В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове
В Кировском районе Кемерова трамвай подвергся нападению. Неизвестные открыли огонь по стёклам транспорта.
Обновлено в 00:35
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Космос
Россия разрабатывает программу защиты от астероидов
Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
Шуньич: победа над «Уралом» крайне важна, впереди дерби со «Спартаком»
Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал победу команды над «Уралом» и поделился ожиданиями дерби со «Спартаком».
Обновлено вчера в 23:48
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
На Урале пресекли канал поставки «серой» китайской техники
Уральские таможенники пресекли канал поставки «серой» компьютерной техники. Из Китая в Россию без документов ввезли 74 монитора.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Ученые рассказали о приносящем вред от секса возрасте
Как пояснили специалисты, интимные отношения в этом возрасте вредят мужскому сердцу, что увеличивает риск различных заболеваний.
Обновлено вчера в 20:29
Хоккей
Андрей Василевский подписал контракт с «Тампой» на 8 лет и $ 76 млн
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»
Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
«Вас много, а мы одни». Как работает «сговор» между госкорпорациями и банковским сектором
Три заявили, что работают только с крупным бизнесом, хотя в СМИ охотно рассказывают о сервисах для МСП.
Обновлено в 00:31
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие
В России возродят расформированные при Горбачеве полки
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33