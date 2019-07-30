Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собакРИА Новости 00:51

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

РИА Новости00:51

Правительство утвердило перечень потенциально-опасных собак

Эхо Москвы01:18

Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак

RT на русском01:16

Правительство обнародовало список потенциально опасных пород собак

Интерфакс01:19

Правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак

ТАСС00:50

В России утвердили список потенциально опасных собак

Якутия 2400:20

Власти утвердили список потенциально опасных собак

РБК00:00
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Общество

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