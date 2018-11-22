Экономика
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства. Так, на заседании был принят к сведению доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
REGNUMвчера в 23:45
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Правительство согласовало прогноз социально-экономического развития до 2036 года
Комсомольская правдавчера в 12:29
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, выступая на встрече со студентами финансового института при правительстве России, заявил, что строительство аэропорта в республике экономически нецелесообразно, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:53
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2019 год
Верховная Рада приняла закон «О государственном бюджете Украины» на 2019 год с дефицитом 2,3% от ВВП. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено вчера в 23:52
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы
Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту
США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения — всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
Подарок к Дню благодарения. Американские акции завершили торги ростом
Инвесторы получили неплохой подарок к Дню Благодарения: в канун торжества акции в большинстве своем завершили торги в плюсе.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Финляндия предложила озеленить Африку
Сообщается, что Финляндия провела консультации с Еврокомиссией и странами — членами ЕС насчет новых проектов в бюджете Евросоюза и предложила создать лесной фонд, который будет предоставлять кредиты для проектов по посадке лесов в Африке.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Moody's повысило рейтинг Evraz до " Ba1 " со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг горно-металлургической компании Evraz Group S. A. до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 23:53