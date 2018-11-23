Экономика
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства. Так, на заседании был принят к сведению доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
REGNUMвчера в 23:45
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 04:34
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $62 за баррель
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель.
Обновлено в 03:49
Экономика
Рада утвердила бюджет Украины на 2019 год с дефицитом более $3,2 млрд
Бюджет Украины на 2018 год предусматривал предельный объем дефицита в 80,6 млрд грн (2,4% ВВП).
Обновлено в 04:11
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика
Бюджет Владимирской области планируется с дефицитом в 2 млрд рублей
Согласно документу, региональные власти надеются, что в 2019 году собственные налоговые и неналоговые доходы составят 45 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Экономика
Козак 26 ноября обсудит с ретейлерами развитие и регулирование отрасли
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 26 ноября обсудит с торговыми сетями развитие и регулирование торговой деятельности в РФ, включая вопросы налогообложения и отношений с поставщиками.
Обновлено в 04:34
Экономика
Мамы в декрете наторговали на полтриллиона
"Яндекс.Касса" и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок.
Обновлено в 04:27
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 03:50
Экономика
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:35
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 02:16
Экономика
Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, выступая на встрече со студентами финансового института при правительстве России, заявил, что строительство аэропорта в республике экономически нецелесообразно, передает ТАСС.
Обновлено в 04:38
Экономика
Moody’s повысило рейтинг Evraz до « Ba1» со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг горно-металлургической компании Evraz Group S. A. до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.
Обновлено в 04:11
Экономика
Предприниматели Чечни получат до $1 млн от фонда из Арабских Эмиратов
По словам главы Чечни, в настоящее время получили поддержку фонда уже 87 бизнес-проектов.
Обновлено в 04:28
Экономика
Минтранс отсрочит сроки перевода серверов авиабронирования в Россию
Правительство России согласилось сдвинуть сроки введения новых требований по хранению персональных данных в России при бронировании и покупке авиабилетов с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 04:22