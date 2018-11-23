Экономика
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства. Так, на заседании был принят к сведению доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
REGNUMвчера в 23:45
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 01:30
Экономика
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 01:27
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $62 за баррель
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель.
Обновлено в 01:10
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 00:41
Экономика
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:04
Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.
Обновлено в 01:10
Экономика
Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе
Обновлено в 00:58
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:45
Экономика
Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году
Компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки.
Обновлено в 00:41
Экономика
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.
Обновлено в 01:22
Финансы
Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено в 01:19
Экономика
Moody’s повысило рейтинг Evraz до « Ba1» со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг горно-металлургической компании Evraz Group S. A. до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора
Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев.
Обновлено вчера в 22:56
Финансы
Кудрин заявил, что полная дедолларизация не нужна
В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства.
Обновлено в 01:27
Экономика
Экспобанк приобрел 15% акций СДМ-Банка
Экспобанк завершил сделку по покупке 15% акций СДМ-Банка.
Обновлено вчера в 11:49