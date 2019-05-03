Экономика

Правительство утвердило правила маркировки товаровРоссийская газета 04:26

Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
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Правительство РФ утвердило общие правила маркировки товаров

Вечерняя Москва04:15

Правительство утвердило общие правила маркировки товаров

Метагазета05:19

В России утвердили общие правила маркировки товаров

АБН04:55

Правительство утвердило правила маркировки товаров

Российская газета04:26

Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров

Парламентская газета05:33

Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров

News.ru03:47

Утверждены общие правила маркировки и прослеживаемости товаров

Глас Народа03:09
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