Экономика
Правительство утвердило правила маркировки товаровРоссийская газета 04:26
Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Обновлено в 05:06
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Общество
В Петербурге из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных явлений.
Обновлено в 05:49
Общество
Милонов жестко ответил Резнику, отказавшемуся пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что отказ депутата Закса Максима Резника пройти освидетельствование на наличие в крови запрещенных веществ автоматически приравнивается к положительной реакции на употребление наркотиков.
Обновлено в 07:51
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Украина в январе-апреле увеличила добычу газа на 2,7%
"Добыча за январь-апрель 2019 года составляет 5,14 миллиарда кубометров газа, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в микроблоге Twitter.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Форвард сборной России по хоккею рассказал о задачах команды
Форвард сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, передает Sport24.
Обновлено в 07:51
Политика
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности.
Обновлено вчера в 00:00
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом
Обновлено в 04:40
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву, сообщила журналистам Ева Дирмайте представитель по печати министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41