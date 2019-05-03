Правительство утвердило правила маркировки товаровРоссийская газета 04:26

Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Финансы Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.

Путешествия Эксперты дали советы путешественникам, как не разориться на роуминге Эксперты телекоммуникационного рынка и операторы связи рассказали РИА Новости, как не испортить впечатление от отдыха высокими счетами за роуминг.

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.

Политика США могут начать поставлять газ на Украину Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.

Происшествия В Карелии три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовой автомашиной в Карелии, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Кино Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.

Армия и оружие В Калининграде провели первую ночную репетицию парада Победы Репетиция прошла в ночь на пятницу, 3 мая, под руководством замкомандующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.

Политика В МИД России прокомментировали смену посла в Минске Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.

Армия и оружие В Индии высказана поддержка инициативы по закупке вертолётов «Камова» Представители Совета высказываются в поддержку принятия решения о закупке российских вертолётов. Речь идёт о вертолётах компании «Камов».

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Политика Мэй сменила министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.

Музыка Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.