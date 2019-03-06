Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки табачной продукцииiReactor 13:27

Согласно опубликованной информации, новые идентификационные знаки появятся на всех упаковках сигарет и папирос уже с 1 июля 2019 года. С июля 2020 года маркироваться будут все виды табачной продукции.
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Власти России утвердили новые правила маркировки табачной продукции

Телеканал 360°08:16

Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции

Rambler News Service07:37

Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции

Комсомольская правда06:43

Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции

Коммерсантъ07:18

Утверждены новые правила маркировки табачной продукции

Взгляд.ру06:32

Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции

РИА Новости06:29

Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции

Вечерняя Москва06:11
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Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок

Фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Локомотив» пробился в полуфинал Олимп Кубка России

Первый матч команд в Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Юрия Семина. о сумме двух встреч московский "Локомотив" вышел в полуфинал Олимп Кубка России.
Обновлено в 13:15
Политика

Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В детском саду Дагестана отравились 14 детей

Обновлено в 11:40
Происшествия

Фотограф Лошагин отсудил деньги за имущество убитой жены-модели

Обновлено в 08:20
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Политика

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Экономика

Газпромбанк вышел из капитала «Мегафона»

Владевший 18,96% акций «МегаФона» Газпромбанк полностью вышел из капитала оператора, следует из сообщения банка на портале раскрытия информации.
Обновлено в 12:13
Политика

Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа

Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение.
Обновлено в 09:59
Политика

В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму

Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за "непризнание российской юрисдикции над Крымом", передаетРИА "Новости".
Обновлено в 10:08
Кино

Умерла киновед и сценарист Майя Туровская

Обновлено в 12:08
Политика

На Украине пресекли попытку дать взятку Тимошенко за отказ от выборов

Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах.
Обновлено в 13:06
Общество

РСПП предложил учредить институт частных приставов

Взысканиями в пользу компаний и граждан должны заниматься частные приставы, считает комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по собственности и судебной системе.
Обновлено в 10:05
Спорт

WADA завершило загрузку 24 терабайт данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило процесс загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, их криминалистической индексации и сопряжения с различным оборудованием, сообщается на официальном сайте агентства.
Обновлено в 11:20
Музыка

Скончался бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Обновлено в 13:10
Политика

Лавров оценил заявление США о санкциях против партнёров Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неправомерными заявления США о готовности ввести санкции против тех, кто поддерживает власти Венесуэлы.
Обновлено в 12:03
Транспорт

Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах, как предлагала авиакомпания "Победа", пишет РБК в среду, 6 марта.
Обновлено в 11:46
Общество

Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Экономика

Новая «бальная» система господдержки в автопроме заработает с 1 июля

Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе.
Обновлено в 13:01
Спорт

Словенка едва не застрелила судью во время тренировки в Эстерсунде

Обновлено в 10:26
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Происшествия

На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика

Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге

Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя

Видео опубликовано в Facebook Baza. Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Авто

Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом

Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
Обновлено в 08:27
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