Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки табачной продукцииiReactor 13:27
Согласно опубликованной информации, новые идентификационные знаки появятся на всех упаковках сигарет и папирос уже с 1 июля 2019 года. С июля 2020 года маркироваться будут все виды табачной продукции.
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Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок
Фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Локомотив» пробился в полуфинал Олимп Кубка России
Первый матч команд в Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Юрия Семина. о сумме двух встреч московский "Локомотив" вышел в полуфинал Олимп Кубка России.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В детском саду Дагестана отравились 14 детей
Обновлено в 11:40
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Политика
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Экономика
Газпромбанк вышел из капитала «Мегафона»
Владевший 18,96% акций «МегаФона» Газпромбанк полностью вышел из капитала оператора, следует из сообщения банка на портале раскрытия информации.
Обновлено в 12:13
Политика
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа
Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение.
Обновлено в 09:59
Политика
В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму
Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за "непризнание российской юрисдикции над Крымом", передаетРИА "Новости".
Обновлено в 10:08
Кино
Умерла киновед и сценарист Майя Туровская
Обновлено в 12:08
Политика
На Украине пресекли попытку дать взятку Тимошенко за отказ от выборов
Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах.
Обновлено в 13:06
Общество
РСПП предложил учредить институт частных приставов
Взысканиями в пользу компаний и граждан должны заниматься частные приставы, считает комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по собственности и судебной системе.
Обновлено в 10:05
Спорт
WADA завершило загрузку 24 терабайт данных из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило процесс загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, их криминалистической индексации и сопряжения с различным оборудованием, сообщается на официальном сайте агентства.
Обновлено в 11:20
Музыка
Скончался бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
Обновлено в 13:10
Политика
Лавров оценил заявление США о санкциях против партнёров Венесуэлы
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неправомерными заявления США о готовности ввести санкции против тех, кто поддерживает власти Венесуэлы.
Обновлено в 12:03
Транспорт
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах, как предлагала авиакомпания "Победа", пишет РБК в среду, 6 марта.
Обновлено в 11:46
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Экономика
Новая «бальная» система господдержки в автопроме заработает с 1 июля
Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя
Видео опубликовано в Facebook Baza. Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями
Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Авто
Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом
Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
Обновлено в 08:27