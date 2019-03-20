Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Здоровье
Эксперты рассказали о негативном влиянии IQOS на здоровье
Использование системы нагревания табака IQOS не снижает вред, который курение наносит здоровью, а также влечет дополнительные негативные последствия.
Обновлено в 08:24
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Общество
Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта
В российских школах досрочный этап сдачи ЕГЭ начнется с 20 марта и продлится до 10 апреля.
Обновлено 18 марта в 04:05
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На Кубани в лесу нашли тело убитой женщины-таксиста
Обновлено в 08:34
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран
Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:47
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Футбол
Сборная Каталонии: Пике и Хави в составе, игроков не пустили в сборную
Два клуба Примеры, «Райо Вальекано» и «Вальядолид», отказались отпускать своих игроков в эту сборную.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
Здоровье
В «Зарядье» прочитают лекцию о профилактике мужских заболеваний
28 марта в 19 часов в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоится лекция о профилактике и лечении мужских заболеваний.
Обновлено в 04:29
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Политика
Вышинский пообщался с Москальковой в суде
Обновлено в 05:07
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
Обновлено в 07:56
Спорт
Софья Самодурова: «Все было сделано на высшем уровне»
Все было сделано на высшем уровне, как я и хотела.
Обновлено в 07:43
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54
Кино
Сербские зрители увидели «Балканский рубеж»
Милош Бикович — пожалуй, самый знаменитый из молодых сербских актеров и главный герой светских хроник Белграда, в фильме "Балканский рубеж" играет полицейского со шрамом на пол-лица.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39