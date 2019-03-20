Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
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Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке

RT на русском03:32

Кабмин утвердил план строительства СПГ терминала на Камчатке

Российская газета03:31

Об инвестиционном проекте строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае

Глас Народа03:26

«Новатэк» в 2020 году начнёт строить СПГ-терминал на Камчатке

News.ru03:04

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

ТАСС03:27

Правительство утвердило план создания СПГ-хаба на Камчатке

Rambler News Service03:23

Строительство СПГ-терминала «Новатэка» на Камчатке начнется через год

Ведомостивчера в 16:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
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Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
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Происшествия

Участника «Линкольн-88» отправили в колонию за нападения на приезжих

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Происшествия

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Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

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Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
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Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

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Сборная Каталонии: Пике и Хави в составе, игроков не пустили в сборную

Два клуба Примеры, «Райо Вальекано» и «Вальядолид», отказались отпускать своих игроков в эту сборную.
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Здоровье

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Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
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Президент Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

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Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
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Армия и оружие

ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году

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Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
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