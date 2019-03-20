Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
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Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Обновлено в 03:50
Происшествия
Сотрудники прокуратуры нашли хлеб «из будущего» в Петербурге
Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры нашли хлебобулочные изделия "из будущего".
Обновлено в 05:15
Политика
Борис Дубровский уходит с поста губернатора Челябинской области
Обновлено вчера в 11:00
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:51
Общество
В Думе оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
В Госдуму России внесен законопроект, который может вернуть нашей стране сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Новой Зеландии арестовали распространявшего в соцсетях видео теракта
В Новой Зеландии сотрудники полиции задержали человека по подозрению в распространении видеотрансляции теракта в Крайстчерче, сообщает 20 марта NZ Herald.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана
«Кремль отправил в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева чтобы снизить резонанс вокруг увольнения петербургской журналистки Марии Карпенко», - пишут авторы канала «Мышь в овощном».
Обновлено вчера в 12:28
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Экономика
Росимуществу передадут пакет акций Еврофинанс Моснарбанка весной
Принадлежащий ВТБ и Газпромбанку пакет акций Еврофинанс Моснарбанка передадут Росимуществу весной.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать за границу
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией
"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Футбол
Лукаку не поможет Бельгии в матче с Россией
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит грядущий матч против России в рамках квалификации Евро-2020.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.
Обновлено в 07:49
Спорт
На чемпионате мира в Сайтаме началась короткая программа у женщин
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, началась короткая программа у женщин.
Обновлено в 02:05