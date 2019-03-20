Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
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Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
Экономика
Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В апреле минимальная температура в РФ составит 30 градусов мороза
На юге Европейской территории дневная температура превысит 17 градусов тепла.
Обновлено вчера в 02:35
Экономика
Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей
В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал свежую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Первые места в нем заняли "дочки" иностранных банков.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева
Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 04:44
Происшествия
Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину
В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Общество
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте
По подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте полиция Нидерландов задержала еще одного человека.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
ОСК передаст ВМФ в 2019 году 16 боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Наука
Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов
Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54