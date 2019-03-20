Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
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Правительство утвердило план создания СПГ-хаба на Камчатке

Rambler News Service03:23

Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке

RT на русском03:32

Кабмин утвердил план строительства СПГ терминала на Камчатке

Российская газета03:31

Утвержден план строительства СПГ терминала на Камчатке

Взгляд.ру03:50

«Новатэк» в 2020 году начнёт строить СПГ-терминал на Камчатке

News.ru03:04

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

ТАСС03:27

Строительство СПГ-терминала «Новатэка» на Камчатке начнется через год

Ведомостивчера в 16:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика

Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
Экономика

Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В ВВО проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в Забайкалье

Обновлено в 04:45
Политика

Назарбаев перед отставкой позвонил Путину

Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза

В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года

Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

В апреле минимальная температура в РФ составит 30 градусов мороза

На юге Европейской территории дневная температура превысит 17 градусов тепла.
Обновлено вчера в 02:35
Экономика

Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей

В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал свежую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Первые места в нем заняли "дочки" иностранных банков.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Жена игрока «Зенита» заявила о расизме в балетной школе Петербурга

Обновлено в 00:01
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева

Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 04:44
Единоборства

Стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 02:20
Происшествия

Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину

В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Общество

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика

Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте

По подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте полиция Нидерландов задержала еще одного человека.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

ОСК передаст ВМФ в 2019 году 16 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Политика

В Симферополе арестовали первого президента Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
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