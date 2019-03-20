Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

ТАСС03:27

Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке

RT на русском03:32

Кабмин утвердил план строительства СПГ терминала на Камчатке

Российская газета03:31

«Новатэк» в 2020 году начнёт строить СПГ-терминал на Камчатке

News.ru03:04

Утвержден план строительства СПГ терминала на Камчатке

Взгляд.ру03:50

Об инвестиционном проекте строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае

Глас Народа03:26

Строительство СПГ-терминала «Новатэка» на Камчатке начнется через год

Ведомостивчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Гаджеты

В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 03:06
Футбол

Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Обновлено в 04:36
Политика

Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Военные проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в Забайкалье

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Самолеты Ил-38 обнаружили в Охотском море «вражеские» подлодки

Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Ваенга отменила четыре концерта из-за болезни

Обновлено в 02:35
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing

Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Футбол

Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в наркоторговле

Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали, сообщает El Espectador.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Технологии

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Космос

В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»

В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Друг Юлии Началовой заявил, что незадолго до смерти она победила рак

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

70-летний Валерий Леонтьев готовится впервые стать отцом

70-летний певец Валерий Леонтьев мечтает стать отцом.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное