Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на КамчаткеТАСС 03:27
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.
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Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
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В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold
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Футбол
Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
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Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
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Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Обновлено в 04:36
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Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
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Ваенга отменила четыре концерта из-за болезни
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Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
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Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в наркоторговле
Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали, сообщает El Espectador.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Космос
В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»
В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
70-летний Валерий Леонтьев готовится впервые стать отцом
70-летний певец Валерий Леонтьев мечтает стать отцом.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11