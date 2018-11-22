Экономика

Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года
Коммерсантъ
14:13

Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте кабмина. Документ был подготовлен Минэкономики.
Коммерсантъ14:13

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Утвержден прогноз социально-экономического развития России до 2036 года

Вечерняя Москва16:01

Кабмин утвердил прогноз развития до 2036 года

Красная весна14:59

Борьба за 3%: насколько реалистичен экономический прогноз до 2036 года

РБК14:45

Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года

Коммерсантъ14:13

Правительство согласовало прогноз социально-экономического развития до 2036 года

Комсомольская правда12:29

Кабмин утвердил прогноз социально-экономического развития страны до 2036 года

ТАСС11:52

Правительство утвердило прогноз развития России до 2036 года

DP.RU12:28
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Экономика

Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией

Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже.
Обновлено в 15:35
Финансы

Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения

Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:01
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России

Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 16:06
Энергетика

Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам

Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 13:01
Экономика

Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии

Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 15:30
Финансы

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:39
Финансы

С улиц уберут электронные табло курсов валют

Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице.
Обновлено в 15:33
Экономика

Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора

Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев.
Обновлено в 13:09
Экономика

Дмитрий Рогозин стал председателем совета директоров Фондсервисбанка

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия космической отрасли России, говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 10:50
Экономика

«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода

Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии.
Обновлено в 14:48
Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка

Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Экономика

ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 10:54
Экономика

Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей

На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 11:03
Финансы

Международные резервы России снизились на $2,2 млрд

За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено в 13:37
Экономика

Кабмин РФ одобрил получение займа от банка БРИКС на развитие исторических поселений

Ранее сообщалось, что НБР в мае одобрил выдачу России займов на реализацию нескольких проектов, одним из которых была программа развития исторических поселений.
Обновлено в 15:16
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