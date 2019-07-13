Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости 07:49

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Интерфакс08:02

Правительство утвердило график праздников и выходных в 2020 году

Московский Комсомолец07:11

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных в 2020 году

РБК07:49

Появился календарь выходных на 2020 год

Газета.Ru07:45

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Lenta.ru07:35

Правительство России утвердило календарь выходных на 2020 год. Длинные новогодние праздники заменили майскими

Фонтанка.Ру07:32

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

РИА Новости07:49
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Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Религия

В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии

Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Происшествия

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара в районе станции

Обновлено в 04:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Продюсер Шатунова рассказал о здоровье певца

Обновлено в 07:44
Политика

Телемост между Россией и Украиной состоялся

Обновлено вчера в 13:38
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Космос

Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»

Дважды переносившийся старт все же состоится сегодня днем.
Обновлено в 02:30
Политика

Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Петербурге студент колледжа требовал секса от 10-летней девочки

Мать ребенка обратилась в полицию В Санкт-Петербурге молодой человек требовал секса от 10-летней девочки, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:31
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Экономика

Козак не исключает продления субсидий на покупку сельхозтехники

По мнению Бабкина, переходный период нужен "минимум на 2 года", а в 2020 г. на параллельное действие обеих программ сразу потребуется не менее 15 млрд руб. Распределение дополнительных доходов бюджета начнется после 10 августа – к этому времени планируется разработать условия нового механизма, сказал Козак.
Обновлено вчера в 13:03
Наука

Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции

Исследователи обнаружили в пещере Апидима череп кроманьонца, который проживал в этих землях более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 20:30
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Происшествия

Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Теннис

Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера

Обновлено вчера в 16:37
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Общество

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Экономика

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Обновлено в 01:20
Политика

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 05:29
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
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