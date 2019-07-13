Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости 07:49

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

РИА Новости07:49

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Российская газета08:07

Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Интерфакс08:02

Правительство РФ утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 г

Агентство Москва07:51

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

RT на русском12:30

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных в 2020 году

РБК07:49

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Lenta.ru07:35
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