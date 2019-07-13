Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости 07:49
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Канаде
Небольшой самолет разбился в канадской провинции Квебек. В результате ЧП три человека погибли, еще один получил ранения.
Обновлено в 15:19
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Космос
Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Политика
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Политика
В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко в Житомире
В Сети набирают популярность два ролика с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:59
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Интернет
YouTube Premium позволяет автоматически скачивать понравившиеся видео
Как пишет портал AndroidPolice, подписчики платного сервиса стали видеть сообщение, в котором предлагается автоматически скачать понравившееся видео.
Обновлено в 13:48
Наука
Физики опубликовали первый в истории снимок квантовой запутанности
Первый в истории снимок квантовой запутанности смогли сделать и опубликовать физики из Университета Глазго.
Обновлено в 14:11
Политика
Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»
Штурм базы назначен на 20 сентября 2019 года.
Обновлено в 14:05
Футбол
«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство
Увы, но сразу после матча целый ряд отечественных экспертов, включая бывшего арбитра ФИФА Хусаинова, высказали мнение, что народная команда победила с нарушением правил.
Обновлено в 16:14
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Китай: российский Су-57 проигрывает Chengdu J-20 в ближнем бою
В Китае рассказали, почему российского Су-57 нет шансов победит md ближнем бою против Chengdu J-20.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Гражданин Канады задержан в Китае
Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27