Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 годRT на русском 12:30
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году. Согласно документу, нерабочие дни 4 и 5 января, приходящиеся на новогодние каникулы, переносятся на 4 и 5 мая.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России украинца
Обновлено в 05:44
Общество
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили Уимблдон
Сегодня Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе с сестрой Кейт, Пиппой Мэтьюз, посетили женский финал Уимблдонского турнира, чтобы посмотреть матч между Симоной Халеп и одной из лучших подруг герцогини Сассекской — Сереной Уильямс.
Обновлено в 09:59
Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Уфе задержали трех подозреваемых в нападении на полицейского
Правоохранители задержали троих жителей Башкирии по подозрению в нападении на полицейского у ночного клуба в Уфе, где произошла массовая драка между посетителями, сообщили в МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда
Обновлено в 11:52
Автоспорт
Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»
Обновлено в 12:19
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе
Обновлено в 09:28
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 04:05
Гаджеты
30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive
30 июля в Steam выйдет RetroArch.
Обновлено в 11:43
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей
Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:25
Общество
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09