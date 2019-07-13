Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

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