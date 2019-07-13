Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости вчера в 07:49
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено в 22:47
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Общество
В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
Обновлено в 23:13
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено в 19:54
Политика
Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено в 23:09
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
Обновлено в 23:27
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено 12 июля в 03:48
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков
Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено в 18:17
Общество
Китайских туристов просят не вести себя в Приамурье «как капризные богачи»
О соблюдении правил поведения в Амурской области решили напомнить туристам, приезжающим в Приамурье из КНР.
Обновлено в 23:20
Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума
Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
Обновлено в 22:58
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Футбол
Сергей Семак объяснил, когда ждать новых приобретений от «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) объяснил положение не попавших в заявку на чемпионат России игроков, а также оценил дебют Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком
Обновлено в 19:55
Авто
Volkswagen Polo подорожал на 9 000 рублей
Обновлено в 21:00
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка
«Уматурман» выпустила продолжение своего хита «Дозор»
Знаменитая нижегородская группа «Уматурман» выпустила продолжение своего нашумевшего хита, написанного 15 лет назад для фильма «Ночной дозор».
Обновлено в 15:03
Футбол
Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси
Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 18:35
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено в 21:50
Футбол
Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций
Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
Обновлено в 17:55
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03